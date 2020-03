Quais gigantes europeus buscam atacantes?

O mundo do futebol está paralisado pelo coronavírus, mas isso não impede que a diretoria continue pensando nas contratações. Será necessário ver as quantidades, como o mercado é transformado, em que datas ele abre e fecha. Mas essa pressa pelos movimentos nunca cessa.

Harry Kane foi o protagonista neste domingo, depois de deixar claro que poderia deixar o Tottenham. "Não sou de ficar em um lugar só por diversão", disse ele. O inglês quer 'rock'n'roll' e, nos 'spurs', ele parece se sentir estagnado, salivando um grande grupo de gigantes que estão em busca de gol.

Quais grandes europeus estão procurando um '9'? Não é necessário ir muito longe e podemos começar com o Barcelona, ​​que com as lesões de Luis Suárez e Dembélé foi visto repentinamente no início de 2020, praticamente sem atacante.

Foi Martin Braithwaite quem chegou, mas como um remendo para a segunda metade da temporada. Para o futuro, a intenção em 'Can Barça' é encontrar um substituto para Suárez e as azulgranas o encontraram em Lautaro Martínez. O argentino da Inter parece ter dito "sim" a Bartomeu, mas a tarefa será fechar o acordo com os italianos. E se sair, mesmo que Lukaku esteja lá, a mudança será de grande impacto.

Atravessando o transporte aéreo Barcelona-Madri, no Santiago Bernabéu, encontramos um debate que dura anos. Nem Chicharito, nem Morata, nem Mariano, nem Jovic... Karim Benzema foi indiscutível por muitas substituições nas quais foi colocado, mas os anos passam e a equipe merengue continua procurando '9'.

Precisamente Harry Kane poderia ser visto como uma opção para o Real Madrid. Os da capital espanhola tentaram vários anos atrás, mas Levy se aproximou. Agora que o atacante pode solicitar sua saída do Tottenham, o roteiro muda, é claro que os 'spurs' buscarão fazer muito dinheiro com um artilheiro consagrado que está entrando no melhor momento de sua carreira aos 26 anos.

E não se pode ignorar o Atlético de Madrid, que no inverno já se esforçou para buscar Edinson Cavani. Às vezes parecia perto, mas finalmente não houve acordo com o PSG. Agora, os 'colchoneros' estão voltando o olhar para Alexandre Lacazette, do Arsenal, com quem já haviam assinado em 2017 até a chegada da sanção.

Fora da Espanha, o Bayern de Munique é outro time que procura claramente um novo atacante. Os alemães confiam em Robert Lewandowski há anos e o pólo foi esse curso no melhor momento de sua carreira. Não há razão para não acreditar nele, mas ele encerra seu contrato em 2023, aos 33 anos, e também é necessário um substituto.

As coisas não estão tão claras no PSG. Edinson Cavani parece ter suas horas contadas no Parc des Princes e a continuidade de Mauro Icardi, emprestado pela Inter, é desconhecida.

Se somarmos a isso que Neymar pode sair, Kylian Mbappé seria deixado sozinho e sem referência dentro da área. No momento, a imprensa não fala de candidatos claros para preencher essa posição em um projeto que continua sendo exigido na Europa, enquanto na França domina com mão de ferro.

A lista de equipamentos continua e continua. Na Inglaterra, o Manchester United é habitual nos rumores do mercado. No inverno, ficou sem Haaland (que estará novamente nos lábios de todos no mercado) e 'AS' aponta para o Icardi acima mencionado nas últimas horas como um possível reforço. E o interesse do Liverpool em Timo Werner (RB Leipzig) não é novidade, enquanto na Itália, por exemplo, o Napoli pode perder Mertens e Milik encerra seu contrato em 2021.