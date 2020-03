Rakitic, de volta ao Sevilla?

Ivan Rakitic veio para a Espanha pelas mãos do Sevilla na temporada 2010-11, depois de quatro campanhas bem-sucedidas no Schalke 04. Na LaLiga, ele se tornou conhecido do público em geral e chamou a atenção do Barcelona em 2014.

Seis anos depois, Rakitic poderia voltar para Sánchez-Pizjuán. 'Sport' garantiu nesta quinta-feira que a intenção do meio-campo croata é encerrar sua carreira vestindo as cores do Sevilla novamente.

Em Barcelona, ​​indicou a fonte citada, eles já sabem que esta será a última temporada de Rakitic como jogador do Barça. A perda de importância no esquema foi decisiva para o croata procurar uma saída.

Existem várias equipes que se interessaram pelo meio-campista. Uma deles foi a Juventus, que viu como os Balcãs rejeitaram uma oferta na qual os 'bianconeri' pagariam até 42 milhões de euros em janeiro passado.

Rakitic é a favor de continuar na LaLiga. Por esse motivo, quando o Atlético de Madrid surgiu como uma alternativa ao Barcelona, ​​o croata aceitou a proposta 'colchonera'. No entanto, a chegada do Sevilla muda os planos.

A equipe de Lopetegui prometeu reforçar o meio-campo na próxima temporada. Tudo começaria com o retorno de um jogador que sempre foi amado.

A isto se acrescentaria o fato de a mulher de Rakitic ser de Sevilha e se conhecerem, precisamente, na capital da Andaluzia. Seria mais um ponto a favor de toda a Sevilha.

Ainda faltam meses para a temporada terminar, talvez mais devido à crise do COVID-19, mas Ivan Rakitic já teria decidido em qual time ele quer jogar na próxima temporada.