Sergio Ramos já toca na bola com o ambicioso objetivo de enfrentar a Atalanta

O treino do Real Madrid nesta terça-feira deu sequência à preparação do time para o importante dérbi do próximo domingo diante do Atlético de Madrid.

Sergio Ramos não é esperado para enfrentar o líder. Três semanas após sua cirurgia de joelho, ele voltou a treinar no gramado, calçou as chuteiras, tocou na bola e tem a difícil meta de estar em condições de disputar o jogo de volta contra a Atalanta.

Caso consiga participar da partida das oitavas de final da Champions League, o zagueiro surpreenderá por voltar apenas cinco semanas após a operação. A expectativa inicial era de que a recuperação levaria entre seis e sete semanas.

Assim como o capitão, Karim Benzema realizou atividades alternadas entre campo e academia. Tratando um problema muscular, o centroavante francês é o artilheiro do time na temporada (17 gols), e tem situação menos complicada, podendo voltar na partida do fim de semana.

Enquanto isso, Hazard e Carvajal continuam em seus processos de recuperação específicos. Éder Militão evolui bem e deve estar pronto para o dérbi. Os jogadores sem problemas físicos trabalharam sob o comando de Zidane, como comunicou o Real Madrid.

"Os titulares frente à Real Sociedad fizeram corrida no relvado e prosseguiram os trabalhos dentro das instalações. O resto do grupo realizou trabalho aeróbico e anaeróbico antes de levar a cabo circuitos de pressão e condução de bola. E seguida, os jogadores efectuaram séries de um contra um e dois contra dois com finalização em balizas pequenas. A encerrar, disputaram um jogo num campo de dimensões reduzidas", informou o clube.

Nas questões relativas ao seu futuro, Ramos continua conversando com o presidente Florentino Pérez, que está liderando a negociação e, segundo 'Marca', tem renovação em um bom caminho.