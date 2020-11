Ansu Fati será desfalque por quatro meses

Ansu Fati foi a má notícia do fim de semana para o Barcelona, que comemorou uma goleada sobre o Betis com ótima atuação de Lionel Messi, mas viu o atacante de 18 anos sair de campo lesionado.

Com problema de joelho, ele teve de ser submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira. Após o procedimento, o clube divulgou nota informando que o jovem permanecerá em recuperação até março de 2021.

"Ansu Fati foi operado com sucesso na manhã desta segunda-feira da lesão no menisco interno do joelho esquerdo. A cirurgia foi feita pelo Dr. Ramon Cugat, com a supervisão dos médicos do Barça. O tempo estimado para a recuperação do jogador é de quatro meses", informou o clube.

O jovem já soma 43 jogos, 13 gols e três assistências com o time principal do clube catalão. Devido ao problema físico, ele teve de ser cortado da lista de convocados da seleção da Espanha, sendo substituído por Marco Asensio.