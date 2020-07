Yerry Mina pode perder o resto da temporada

Yerry Mina voltou de lesão no fim de junho e novamente enfrenta problema físico. O zagueiro voltou a ser titular após 173 dias, mas saiu mais cedo de campo.

O colombiano do Everton sentiu problema muscular em uma das pernas durante a partida deste domingo contra os Wolves pela 35ª rodada da Premier League. O jogador não resistiu às dores e foi substituído por Coleman.

Exames serão realizados para definir o quão grave é o problema, mas a imprensa britânica já teme uma lesão que o impediria de participar dos últimos jogos desta temporada.

Alvo de interesse do Valencia, o atleta poderá render dinheiro ao Palmeiras caso realmente seja transferido nesta janela de transferências. O jornal 'The Sun' afirma que os espanhóis ofereceriam 16,6 milhões de euros para contratar o zagueiro do Everton.