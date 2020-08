Arthur pede para ir a Lisboa e Barça nega pedido

Novo episódio No 'caso' entre Arthur Melo e Barcelona. Nesta segunda-feira, o jogador se encontrou com Éric Abidal, secretário técnico do clube, e sua situação ainda não foi normalizada.

É importante lembrar que o Barcelona abriu processo disciplinar contra Arthur depois que o brasileiro permaneceu em seu país e se declarou à revelia.

Agora, Arthur voltou a tentar canalizar a negociação com o clube. Nesta segunda-feira, ele se encontrou com Abidal para voltar com seus companheiros, mas o clube negou o pedido.

Por enquanto, de acordo com 'Marca', Arthur está afastado do time titular até que o processo disciplinar seja resolvido. Isso também implica que ele não viajará com o resto de seus companheiros.

Arthur queria estar em Portugal para torcer pelo Barcelona na Liga dos Campeões, mas a instituição também negou o pedido e ele terá que ficar em Barcelona.

Vale a pena lembrar que no jogo contra o Napoli, Arthur não pôde sequer entrar no Camp Nou, pois não tinha os resultados do teste PCR.

A mesma fonte garante que Setién se reuniu com Abidal na tarde desta segunda-feira para discutir a parte esportiva com Arthur, que não retornará até que o processo seja resolvido.

Será no final desta semana, noticiou 'Sport', quando os advogados do jogador do Barcelona poderão reunir-se com os representantes do clube para resolver o referido processo.