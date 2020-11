O Barça pensa em Garay para o lugar de Piqué

O Barça está sofrendo uma praga de lesões. Após confirmar a ausência de Ansu Fati por três meses, Piqué e Sergi Roberto foram os próximos a se confirmarem como desfalques.

No caso do zagueiro central, o camisa '3' do Barça sofreu uma grave entorse nos ligamentos, enquanto o versátil jogador ficará afastado por dois meses devido a uma ruptura no reto da perna direita.

A lesão de maior impacto foi a de Piqué, o que levou Koeman a tomar precauções. No entanto, o clube já consegue uma série de opções para cobrir a perda do zagueiro.

A prioridade continua sendo Eric García, mas recentemente o nome de Garay ganhou destaque. O veterano zagueiro está sem equipe depois de encerrar seu contrato com o Valencia e é uma opção mais do que viável.

É o que aponta 'Mundo Deportivo', que garante que o argentino seja o zagueiro central com mais nome no mercado. A única coisa ruim é que ele tem 34 anos, embora sua experiência possa ajudar muito.

A última vez que Garay jogou foi no dia 1º de fevereiro, quando o Valencia enfrentou o Celta no Mestalla. Ele ficou em campo apenas 43 minutos, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e disse adeus à temporada.

Garay já está totalmente recuperado e um telefonema do Barcelona pode tirá-lo do ócio. No entanto, Koeman ainda pode mudar de ideia. Basta ver Mingueza, zagueiro do Barça B, que estreou com o time titular na Liga dos Campeões e acabou fazendo um grande jogo.