O mercado do mundo da bola de 16 de setembro

- Andrés Sanchez sobre novo treinador: Corinthians está no mercado. Após a demissão de Tiago Nunes, o presidente do Timão falou sobre a busca por um novo técnico - veja no vídeo acima.

- Gareth Bale deve deixar o Real Madrid para vestir a camisa do Tottenham por empréstimo, mas falta definir quem pagará o salário do atacante.

- Nem reserva: Paquetá perdeu espaço no Milan e desperta o interesse da Fiorentina.

- O Spezia está interessado na volta de Alexandre Pato à Serie A. O time recém voltou à elite italiana e deseja a contratação do atacante, que está liver no mercado após deixar o São Paulo.

- O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, decidiu deixar Luis Suárez e Vidal de fora da lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira. Os dois estão cotados para deixar o clube.

- Timo Werner revela que recebeu outras propostas antes de assinar sua transferência do RB Leipzig ao Chelsea.

- Fiorentina anuncia o retorno de Borja Valero. O volta meia ao time italiano após três anos e tem contrato válido até o fim desta temporada.

- Ignasi Miquel foi emprestado pelo Getafe ao Leganés, que terá uma opção de compra do zagueiro espanhol caso volte à primeira divisão.

- O técnico Ronald Koeman quis Lukaku para o Barcelona. O novo técnico busca um novo camisa 9 para o lugar de Luis Suárez e o belga é um dos nomes desejados.

- Tottenham se aproxima de Sergio Reguilón. O Real Madrid já teria acerto com os ingleses e deve receber 30 milhões de euros para assinar por duas temporadas com o lateral-esquerdo.

- Jorge Jesus lamenta eliminação na Champions e pede um camisa 9 para o Benfica. O time já investiu 80 milhões de euros em reforços, mas precisa de um atacante de referência.

- OFICIAL: Villarreal contrata Esupiñan por sete temporadas. Os espanhóis acertaram junto ao Watford a transferência do lateral.

- Yoshinori Muto assinou com o Eibar, que garantiu o empréstimo do atacante japonês, vindo do Newcastle.

- Quatro times querem tirar Origi do Liverpool. Segundo 'Mirror', os interessados são: Fulham, Aston Villa, Brighton e Newcastle.

- Já é oficial a saída de Emi Martínez do Arsenal. O Aston Villa garantiu um contrato de quatro anos com o goleiro argentino.

- Matos é o novo reforço do Málaga. O lateral-esquerdo chega procedente do Cádiz para atuar até o final da temporada.

- A imprensa italiana afirma que para Arturo Vidal chegar, a Inter de Milão pretende antes confirmar a transferência de Godín ao Cagliari.

- O Fenerbahçe é o mais novo interessado em Mario Mandzukic. O atacante croata anunciou a saída do Al-Duhail.

- O Atlético de Madrid busca um novo camisa 9 e tem Luis Suárez e Cavani como opções.

- Griezmann se ofereceu ao Manchester City nesta janela de transferências, segundo 'RAC 1', mas o entorno do atacante francês nega.

- Nicolás Otamendi, que não está nos planos de Pep Guardiola, pode ser o substituto de Diego Godín se o uruguaio realmente deixar a Inter de Milão.

Estes foram os principais movimentos da terça-feira:

- Segundo 'ESPN', o Tottenham se adiantou em relação ao Manchester United na disputa por contratar Gareth Bale.

- A Lazio contratou Muriqi por 18 milhões de euros. O time italiano anunciou o acordo com o Fenerbahçe para a chegada do atacante de 26 anos, que assinou contrato de cinco anos de duração.

- Arturo Vidal mais perto da Inter de Milão? O chileno não treinou com os colegas de Barcelona nesta terça-feira.

- OFICIAL: Pierre-Emerick Aubameyang e Arsenal anunciaram a renovação do contrato do atacante, que permanecerá por mais três temporadas.

- Suárez não será reforço da Juventus, segundo 'RAC 1'. As duas partes já haviam chegado a acordo, mas um prazo dificulta a contratação.