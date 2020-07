O mercado do mundo da bola de 3 de julho

- O Chelsea decide ir atrás de Havertz. A entidade 'blue' passou a ter o atacante como sua prioridade no mercado de transferências neste verão.

- Eintracht reivindica seis milhões do West Ham por Haller. Veio do Eintracht. No entanto, um ano depois, o clube alemão afirmou à FIFA que os hammers ainda lhe devem parte do dinheiro.

- Um desejo do Real Madrid e Barça desaparece: o Arsenal blindou Martinelli. Os dois grandes nomes da Liga Espanhola deverão esquecer o jogador.

- Betis pede emprestado uma peça do Real. Jorge de Frutos, emprestado ao Rayo Vallecano, pode mudar de mãos no próximo ano.

- O Barça não facilitará o caminho de Rakitic de volta ao Sevilla. Será difícil para o meia retornar ao seu ex-time.

- Feddal se aproxima do Sporting de Portugal. O jogador do Betis está na rampa de saída e seu destino pode ser Portugal.

- Miranda se apressa para jogar na LaLiga. Ele pode voltar a se juntar ao Barça ou sair emprestado na Espanha após seu empréstimo no Schalke 04.

- O Barça procura um goleiro na Ponte Preta. Poderia haver um novo escudeiro para Ter Stegen no gol do Camp Nou.

- O Napoli encontrou com Roma por Ünder: eles pedem 30 milhões. As conversas continuam progredindo para mudar as cores.

- Atleti prepara outra oferta para Koulibaly. Os 'colchoneros' não têm em mente perder a oportunidade de contratar o zagueiro.

- Chelsea e City, de olho em um ex-Barça. Lucas Digne está na agenda de ambas as equipes. Atualmente, ele joga pelo Everton e está lá há duas temporadas.

- A Real Sociedad teme que o City opte por Oyarzabal. Com o dinheiro obtido com a venda de Sané ao Bayern, os 'citizens' poderiam assinar com o 'txuri-urdin'.

- Lens está de olho em Cuisance. Seria fundamental amortizar o investimento que o Bayern fez em Sané.

- Real Madrid assina com o promissor Pau Ferrer, com apenas 16 anos. Castellón anunciou a assinatura.

- O Barça quer mandar Griezmann para a Juventus. Segundo o 'RAI', ambas as entidades já estão negociando sua transferência. O clube catalão quer Douglas Costa e Rabiot além de dinheiro.

- Sané herda a camisa '10' de Coutinho. O Bayern o tornará oficial quando a temporada terminar. No momento, esse número é usado pelo brasileiro emprestado pelo Barcelona.

- O Bayern teve que se desculpar por anunciar Sané prematuramente. Ele publicou as imagens de sua assinatura alguns dias antes, teve que excluí-las e pedir desculpas por seu erro.

- Achraf despediu-se do Real Madrid com uma carta emocionada: "Será sempre o lar onde encontrei a felicidade". O jogador de 21 anos jogará na próxima temporada na Inter de Milão.

- A chegada de Thiago Alcántara ao Liverpool está muito próxima. Os ingleses já fecharam um acordo com o Bayern de Munique para a transferência do jogador.

- Victor Osimhen poderia chegar ao Napoli em troca de 60 milhões de euros. O atacante nigeriano de 21 anos usa a camisa do Lille.

- OFICIAL: Leroy Sané, novo jogador do Bayern de Munique. O internacional alemão chega do Manchester City e assina até 30 de junho de 2025.

- O Estudiantes perguntou sobre Tevez. Segundo 'Olé', o 'Pincha' abre a porta para 'Apache' se ele não renovar com o Boca.

- Zidane não consegue imaginar um Barça sem Messi. "Queremos o melhor nesta liga", disse o francês antes de uma possível partida para a Argentina.

- Balotelli sonha com o Boca. O italiano quer chegar sim ou sim ao clube 'Xeneize', como indicado por 'TyC Sports'.

- 'SER': Messi planeja deixar o Barça na próxima temporada. A fonte mencionada acima indica que o argentino partiria em 2021.

Estes são os rumores e as contratações mais importantes de ontem:

- Thiago estaria perto de se comprometer com o Liverpool; Poderia ser um dos grandes movimentos do mercado.

- Atlético de Madrid está interessado em Arkadiusz Milik. Da Itália, eles garantem que a equipe do rojiblanco estaria disposta a enviar Thomas para Nápoles.

- Barcelona cogita a opção de recuperar Neymar. Para isso, a equipe catalã ofereceria uma troca com Antoine Griezmann e Philippe Coutinho.

- Achraf, novo jogador da Inter de Milão. O jogador chega do Real Madrid e assina até junho de 2025.

- A assinatura de Leroy Sané pelo Bayern de Munique se tornará oficial nas próximas horas: o reconhecimento já passou! Ele terminará seu estágio no Manchester City.