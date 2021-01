O vai e vem do mercado da bola - 25 de janeiro de 2021

- Quem deve ser o novo técnico do Cruzeiro no lugar de Felipão? Felipe Conceição, atual técnico do Guarani, é o nome mais forte para assumir a Raposa em 2021.

- Mateus Gonçalves deixou o Ceará para atuar pelo Cerro Porteño. O atacante brasileiro assinou contrato válido por três anos.

- Thomas Tuchel substituirá Lampard no Chelsea, dizem jornais. Logo após a confirmação da saída de Frank Lampard do Chelsea, a imprensa britânica projeta a chagada do ex-comandante do PSG.

- Nem Liverpool nem Betis, Sokratis é o novo reforço do Olympiacos. O zagueiro estava sem clube e assinou contrato válido até 2023.

- Solskjaer confirmou a saída de Lingard do Old Trafford. O treinador anunciou que o jogador sairá emprestado em busca de minutos.

- Dimitar Berbatov, o histórico atacante do Tottenham e Manchester United, iniciou carreira como auxiliar técnico do Etar, lanterna da Liga Búlgara.

- Leandro Paredes, jogador argentino do PSG, foi claro em entrevista ao dizer que o clube francês está tentando contratar Lionel Messi..

- Lisandro López ainda tem gás para mais uma aventura depois de deixar o Racing. Esta segunda-feira foi confirmada sua transferência da MLS para o Atlanta United.

- O medo do Borussia Mönchengladbach é que o Bayern ficasse com Florian Neuhaus, mas agora o Madrid e o Borussia Dortmund estão atrás dele.

- O Tenerife enfrenta a última semana do mercado de transferências com a necessidade de reforçar o elenco, embora para isso tenha que se livrar de alguns jogadores.

- OFICIAL: O Zaragoza anuncia a saída de Raí, que agora joga pelo Deportivo. Juan Manuel Sanabria, o próximo a chegar?

- Paco López, treinador do Levante, negou contatos com a Seleção Chilena: "Absolutamente ninguém me contactou."

- O Liverpool está de olho no promissor Kaide Gordon, de 16 anos, a grande joia de Rooney no Derby County.

- OFICIAL: O Galatasaray anunciou a contratação do atacante do Brentford Halil Dervisoglu, que está emprestado aos turcos.

- Após previsão de perdas de 204 milhões de euros, PSG precisa renovar Mbappé e Neymar.

- Tudo aponta para a saída de Edin Dzeko da Roma no final da temporada. Os italianos têm Mariano como foco, por isso teriam oferecido ao Real Madrid uma troca para o ataque.

- OFICIAL: Ascoli contratou o atacante italiano Federico Doinisi, de 33 anos, que assinou até junho de 2023.

- Se não fosse possível contratar Leo Messi, o Manchester City tentaria Erling Haaland, do Borussia Dortmund, segundo o 'The Sun'.

- O Celta já estaria em negociações com o substituto de Lucas Olaza, que retornará ao Boca. Este é Simen Juklerod, da Antuérpia.

- Os quatro times que disputam Rafa Benítez. Roma, Napoli, Newcastle e Chelsea são os favoritos.

- OFICIAL: O Portuguesa FC da Venezuela anunciou a contratação de Jitson Mosquera, um poderoso atacante colombiano que passou pelo Atlético Huila ou Bogotá FC.

- Martin Odegaard já está em Londres para fazer o reconhecimento médico com o Arsenal. Ele será emprestado pelo Real Madrid até o final da temporada e os Gunners pagarão seu salário.

- OFICIAL: O Barça renova com Patri Guijarro até 2024. A jogadora internacional espanhola de 22 anos está na sexta temporada com o Barça, com quem já disputou 159 partidas oficiais e marcou 34 gols.

- O BeSoccer CD UMA Antequera apresentou seu novo jogador, Daniel Airoso, que vem ao time universitário trazer brilho e qualidade na luta pela salvação.

- Atalanta e Sevilla já chegaram a um acordo para a transferência de Papu Gómez: ele assinará até 2023 e ganhará 3 milhões por ano.

- Nicolas de Préville desencadeou uma batalha a três na Liga Espanhola. Betis e Valladolid foram contratados pelo Valencia para a contratação do jogador do Girondins de Bordeaux.

- Alaba sai, mas Upamecano chega. A imprensa garante que Flick já teria conversado com o jogador do RB Leipzig.

- O PSG estaria disposto a oferecer a Sergio Ramos os 15 milhões e três anos que ele pede. O capitão do Real Madrid pode deixar o Bernabéu.

- OFICIAL: Chelsea demite Lampard. O clube confirmou a demissão do treinador, cujo substituto ainda não surgiu, após um ano e meio no cargo.

- As declarações de Mbappé abalam Real Madrid e PSG. O jornal 'AS' diz que os franceses estão mais uma vez preparando uma oferta de renovação que o equipara a Neymar, enquanto os merengues fazem as contas.

- Leganés pode demitir Martí. Os maus resultados colocam em risco a sua continuidade na equipe. Asier Garitano e Rubi tocam para substituí-lo.

- Anass Ouzifi, agente de Youssef En-Nesyri, reconheceu que rejeitou outra oferta da Premier, porque o jogador quer continuar em Sevilla.

- OFICIAL: O BB Erzurumspor contratou o meia kosovar Elba Rashani, de 27 anos, que se junta à sua nova equipe como agente livre.

- OFICIAL: O Real Murcia contratou o meio-campista Verza, de 34 anos, como agente livre, depois de encerrar seu período no Cartagena. Seu contrato dura até o final da temporada.

- OFICIAL: O Sporting de Charleroi anunciou a contratação de Jordan Botaka, que chega do Gent. O lateral veio emprestado até o final da temporada com opção de compra.

- Willian José explicou o motivo da sua chegada à Premier League: "Precisava mudar e tornar o meu sonho realidade".

- Pep Guardiola dá como certa a saída de Eric García, mas não sabe se será agora ou no mercado de verão. Ele acha que vai depender do acordo entre os clubes.

- Outro dos bancos. O treinador do Leicester, Brendan Rodgers, um possível substituto de médio prazo para Frank Lampard no Chelsea, se o inglês não corrigir o curso da equipe.

- Martin Odegaard pode ser do Arsenal nesta segunda-feira. Nas ilhas acreditam que o jogador do Real Madrid chegue por empréstimo no próximo dia 25 de janeiro.

- Quem ia contar a José Mourinho e ao Real Madrid. Gareth Bale decepciona no Tottenham e o português não parou na análise da sua situação. Mudará de cenário no verão?

- 'La Gazzetta dello Sport' informou que Antonio Conte quer um atacante para a Inter de Milão. Edin Dzeko é o principal candidato e pode entrar em uma operação que trará Christian Eriksen para Roma.

- De acordo com o 'Daily Star', o West Ham United pretende incorporar Odsonne Edouard, atual jogador do Celtic, em sua equipe. A equipe inglesa entra assim na briga pelo francês, pelo qual vários clubes da Europa disputaram.

- Recolhido por 'TMW', o jogador do Ajax, Quincy Promes, pode terminar o seu tempo com a equipa holandesa. Seu novo destino seria o Spartak Moscou, time no qual explodiu como jogador de futebol.

- O Cagliari anunciou neste domingo a renovação do técnico Eusebio Di Francesco, que permanecerá na entidade até 2023.

- O presidente do San Lorenzo, Marcelo Tinelli, através de seu Instagram respondeu a uma pergunta a um seguidor sobre os reforços que poderiam chegar ao time. O presidente foi claro e conciso: "Temos uma grande equipe e um grande treinador. Vamos fazer coisas importantes e construir uma grande equipe".

- O RB ​​Leipzig sabe que é muito difícil manter Dayot Upamecano no elenco. É por isso que a equipe alemã está de olho no jovem da Juventus, Radu Dragusin.

- Segundo informação publicada pela 'Tuttomercatoweb', Lucas Torreira já tem outro pretendente para adicionar à sua lista. O Monaco persegue seus passos.

- O PSG quer reforçar o elenco neste mercado de inverno. Os indicados são novamente, como no ciclo anterior, ambos Thilo Kehrer e Julian Draxler.

- A Real Sociedad não vai contratar um zagueiro no mercado de inverno. Jokin Aperribay, presidente da equipe 'txuri-urdin', foi contundente na apresentação de Carlos Fernández.

Os principais movimentos de domingo:

- OFICIAL: Özil é o mais novo jogador do Fenerbahçe. Ele finalmente deixa o Arsenal, onde não estava nem mesmo inscrito, e inicia uma nova aventura.

- Pogba se afasta do Real Madrid. Segundo informação de 'Daily Mail', o jogador planeja continuar no Manchester United.

O Bayern de Munique parece cada vez mais perto de assumir os serviços de Dayot Upamecano. Segundo 'Sky Sport', a equipe da Bavária já teria conversas muito avançadas com o zagueiro francês.