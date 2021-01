O vai e vem do mercado da bola - 26 de janeiro de 2021

- OFICIAL: Leganés chegou a um acordo com José Luís Martí para rescindir o seu contrato. O substituto será comunicado em breve.

- Segundo o jornal 'Sport', o Barcelona teria o zagueiro Eric García atado para o próximo mercado de verão.

- Gabri, ex-jogador do Barcelona e da seleção espanhola, tornou-se o novo treinador de Olot.

- OFICIAL: Papu Gómez, novo jogador do Sevilla. O argentino assina contrato até 30 de junho de 2024.

OFICIAL: Thomas Tuchel é o novo técnico do Chelsea. O Ex-PSG foi anunciado para o bancos dos 'blues'.

- O LA Galaxy pode ser o time responsável por trazer Sebastian Giovinco de volta à MLS, competição da qual ele se despediu em 2018 para tentar a sorte na Liga Saudita.

- O Aston Villa anunciou esta terça-feira a contratação da Morgan Sanson. O meio-campista francês de 26 anos chega do Olympique Lyon e assina por quatro temporadas e meia.

- Facundo Pellistri já tem autorização do Manchester United para sair por empréstimo. Ole Gunnar Solskjaer reconheceu que quer que o ala uruguaio tenha minutos.

- Segundo informações do 'UOL', o Flamengo já teria iniciado as negociações para tentar se reforçar com Hulk.

- Guaraní ficou sem treinador uma semana antes do início do Apertura no Paraguai após a renúncia de Gustavo Costas, que deixou a equipe por falta de incorporações.

- Tudo está pronto segundo a imprensa italiana para que Gianluca Scamacca se torne jogador da Juventus, mas há um pequeno detalhe que impede a assinatura do contrato.

- Rajiv Van la Parra pode ter os dias contados em Logroñés. Ele só participou de quatro jogos até agora e o time pode rescindir seu contrato.

- Solskjaer confirmou que Lingard deixará o United em busca de minutos. O inglês nem sequer estreou na Premier League na atual temporada.

- Guendouzi fica sem apoio, mas o PSG ainda o tem na mira. O jogador do Arsenal, emprestado ao Hertha Berlin, não conta com o protagonismo que esperava.

- Papu Gómez se despediu da Atalanta. O argentino voou até Sevilla para acertar a sua contratação com a equipe de Lopetegui.

- Florian Neuhaus, meia de 23 anos do Borussia Mönchengladbach, estaria na mira do Tottenham para a presente janela de mercado.

- OFICIAL: Emmanuel Dennis, de 23 anos, é o novo jogador do FC Köln até o final da temporada. O atacante nigeriano chega procedente do Brugge.

- Mateo Musacchio, experiente zagueiro de 30 anos deixará o Milan e já desperta o interesse de clubes como Lazio, Villarreal ou Parma.

- Insistem em colocar Allegri na Roma. Ao que parece, a probabilidade de trabalhar na Inglaterra diminuiu e ele é o favorito para substituir Paulo Fonseca.

- Após a demissão de Frank Lampard, o Chelsea já trabalha na chegada do seu novo técnico. O favorito é Thomas Tuchel.

- O 'Corriere dello Sport' assegura que os próximos resultados do Napoli irão definir o futuro de Gennaro Gattuso no comando da equipe.

- Matheus Fernandes deve continuar no Barcelona. Durante as últimas semanas, os rumores colocaram o brasileiro na mira do Alavés, mas o clube de Vitória negou essa possibilidade.

- O contrato de Memphis Depay com o Olympique de Lyon termina em junho e uma renovação parece pouco provável. Por isso, o conjunto francês observa Ricardo Horta como possível substituto.

- Entre chegadas e partidas a diretoria do River Plate não para nesse mercado. Gonzalo Montiel ou Enzo Pérez podem sair, enquanto Agustín Palavecino pode chegar.

- Karim Djaziri, ex-agente de Karim Benzema, concedeu uma entrevista ao portal 'Inside Gones' onde revelou que o jogador francês quer encerrar a carreira no Olympique de Lyon.

- O diário 'AS' aponta que o Valencia deve anunciar nas próximas horas a chegada de Fadiga Ouattara, jovem promessa do Lille. O francês chegará por empréstimo com opção de compra.

- De acordo com a 'TyC Sports', o Boca Juniors espera fechar a contratação de Marcos Rojo ainda nessa semana.

- Segundo informa 'Football London', Shkodran Musafi está negociando a sua rescisão com o Arsenal e nos próximos dias deve deixar o Emirates.

Os principais movimentos da segunda-feira:

- 'La Gazzetta dello Sport' informou que Antonio Conte quer um atacante para a Inter de Milão. Edin Dzeko é o principal candidato e pode entrar em uma operação que trará Christian Eriksen para Roma.

- Pep Guardiola dá como certa a saída de Eric García, mas não sabe se será agora ou no mercado de verão. Ele acha que vai depender do acordo entre os clubes.

- OFICIAL: Chelsea demite Lampard. O clube confirmou a demissão do treinador, cujo substituto ainda não surgiu, após um ano e meio no cargo.

- Martin Odegaard já está em Londres para fazer o reconhecimento médico com o Arsenal. Ele será emprestado pelo Real Madrid até o final da temporada e os Gunners pagarão seu salário.