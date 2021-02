Na França, já vestem Messi com a camisa do PSG

Ver Messi fora do Barcelona já não parece ser uma possibilidade a ser descartada. Aproximando-se do fim do contrato na Catalunha, o argentino já pode negociar com o clube que quiser.

Recentemente, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, deixou claro o interesse pelo craque durante entrevista a 'France Football', aumentando as expectativas sobre uma transferência histórica.

Leandro Paredes, colega de Messi na seleção da Argentina e atleta do time francês, também fortaleceu nas últimas semanas esse sonho do Parque dos Príncipes: "Só depende dele, de suas decisões. Sei que o PSG está tentando convencê-lo".

Mais contido, o técnico Mauricio Pochettino foi questionado sobre o assunto e evitou avançar nessa possibilidade, mas lembrou sobre um elo que tem com Lionel Messi.

Em meio a esse contexto, 'France Football' colocou mais lenha na fogueira com a capa desta segunda-feira, que exibe o capitão do Barcelona vestindo a camisa do Paris Saint-Germain.

"A carta secreta do PSG", diz a manchete da publicação, com reportagem que consultou diversas pessoas do entorno do jogador e do clube para analisar como essa contratação histórica poderia ocorrer.

Além disso, a revista aponta Neymar como um grande influenciador para que o argentino troque Barcelona por Paris. Outro ponto envolve as condições necessárias para essa operação, como a redução do salário do argentino.

A última grande polêmica com o camisa 10 envolve justamente a revelação de seu alto salário, considerado por muitos como exorbitante. O total chega a 555 milhões de euros, o que corresponde a 138 milhões por temporada.

Na Catalunha, Ronald Koeman trata de minimizar a polêmica sobre essa possível transferência ao garantir que Messi está feliz no clube e concentrado para os desafios atuais, mas não chega a descartar sua saída. Piqué segue a mesma linha do treinador.

Enquanto isso, os candidatos à presidência do Barcelona estudam modos de evitar a saída do capitão. O resultado nas urnas é tido como um fator que pode decidir o futuro do jogador.

O destino de Lionel Messi pode se tornar um capítulo histórico no futebol mundial e na França é um assunto que ganha cada vez mais força, a ponto de ousarem a trocar a camisa do jogador que foi considerado o melhor da década passada.