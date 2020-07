O mercado do mundo da bola de 10 de julho

- O recém-promovido Benevento, treinado por Simone Inzaghi, pensa em Fernando Llorente, do Napoli.

- Hugo Guillamón, objetivo da diretiva valenciana. Sua renovação é procurada a todo custo.

- Falcao, transferível para o Galatasaray. Suas lesões contínuas acabaram superando a paciência do clube de Istambul.

- O francês Valenciennes anuncia duas contratações. O belga Baptiste Guillaume, que já atuou por empréstimo na temporada passada, e o turco Metehan Güclü, emprestado.

- Dani Olmo, novamente na agenda do Milan. O jogador de futebol, recentemente contratado pelo RB Leipzig no mercado de inverno, já esteve na órbita do clube 'rossonero' no passado.

- Borussia começa a avaliar a possibilidade de perder Jadon Sancho a curto prazo e planeja sua política de transferências de acordo.

- Betis quer pescar no Espanyol. A equipe quer Cabrera.

- Eric Dier interrompe a negociação com o Tottenham devido a sua renovação. Ele exige o dobro do seu salário atual para assinar.

- O Espanyol, depois de descer para a Segunda, estuda a maneira de contar com Raúl de Tomás e Cabrera para o próximo percurso.

- David Alaba, na agenda do Manchester City. Guardiola espera devolver o que o Bayern fez por Sané.

- Dínamo de Brest contrata David Tweh da Energetik BGU e Abdoulaye Diallo do FC Rukh.

-A Fiorentina pensa em Mandzukic e Schick para construir sua liderança para o próximo ano.

- Luzzi, à beira de deixar Rayo Vallecano. Sua transferência para o Barcelona é quase um fato.

- Schürrle, descartado pelo Fenerbahçe. Seu salário alto, um impedimento para todos.

- Eles colocaram Cazorla em Al Sadd, que Xavi Hernández treina para a próxima temporada.

- Özil só deixará o Arsenal se o destino for o Fenerbahçe ou a MLS. Essas são as únicas opções aceitas pelo 'gunner'.

- A Itália suspira por Luka Jovic. O Real Madrid não terá problemas em encontrar um comprador: Napoli, Inter e Juve estão interessados.

- Ribéry negou que esteja pensando em deixar a Fiorentina após o assalto a sua casa. Assim comunicou nas redes sociais.

- Em Portugal asseguram que o Benfica quer Garay. Além de insistirem no interesse em Jorge Jesus.

- James e Zidane, mas afastados do que nunca. O colombiano voltou a ficar de fora da lista e a sua saída é evidente.

- OFICIAL: o Botafogo oficializou a contratação de Salomon Kalou procedente do Hertha Berlim.

- O futuro de Thiago Alcântara é incerto. O espanhol, que parecia estar muito perto do Liverpool, tem outra opção na Inglaterra: o Arsenal.

- Beckham não se dá por vencido com Vidal. O inglês quer o meia do Barça no seu projeto em Miami, mas o jogar pretende cumprir o seu contrato com o Barça.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- 'The Athletic': United esquece de Sancho e pensa em Dembélé. O Manchester United continua buscando no mercado aquela que será a sua grande contratação da temporada.

- Ronaldo quer se antecipar ao Almería por Gustavo Scarpa. O Valladolid estaria estudando a contratação de Gustavo Scarpa, meia do Palmeiras que também interessa ao Almería.

- O Paris Saint-Germain decidiu priorizar a busca por contratações dentro do mercado francês. Boubacar Kamará, Ismaël Benaccer e Maouassa são destaques na lista de interesses, segundo a imprensa local.