O mercado do mundo da bola de 1º de agosto

- West Ham oferece 25 milhões de euros por Stones. Pode haver uma grande mudança na Premier League. A bola está no campo do Manchester City.

- OFICIAL: Atlético assina com Grace Kazadi. Os 'colchoneros' garantiram o empréstimo por um ano da lateral-direita do Olympique de Lyon.

- Bielsa quer experiência. O Leeds United apostará nos jogadores da Premier League e dois que são de interesse são Fabian Delph e Danny Rose.

- Juventus oferece dois jogadores para Zaniolo. O time 'bianconero' poderia colocar Bernardeschi e Cristian Romero na mesa para levar o craque da Roma.

- Leganés continua com a aducição para o seu banco. Os 'pepineros' ainda procuram um treinador, embora no momento ele tenha tido apenas contatos formais com Muñiz.

- Cedric Teuchert, novo jogador do Union Berlin. O atacante, uma joia inexplorada do Schalke 04, assina com o clube da capital, que retorna à Bundesliga.

- Junior Fernandes, entre dois clubes. Depois de receber a carta da liberdade, a ala esquerda chilena hesita entre as propostas de Besiktas e Basaksehir.

- Everton procura uma saída para Cenk Tosun. Carlo Ancelotti não conta mais com o atacante e o 'toffee' o teria oferecido aos três gigantes da Turquia.

- Cádiz dispensa Javier Manzano. Ele estava no cargo de diretor de esportes depois de ter sido o segundo treinador de Álvaro Cervera.

- Chelsea é o principal interessado em conseguir Kai Havertz. No entanto, o Bayer Leverkusen nega uma oferta da equipe inglesa por sua transferência.

- Aubameyang poderia ser do Chelsea... mas ele próprio boicotou sua transferência! Devido às altas demandas do atacante do Arsenal.

- OFICIAL: Cádiz tem um novo jogador. Gaspar Panadero assina até 2023. O jogador chega com a carta da liberdade debaixo do braço do Al-Wahda.

- Ferran Torres aponta para o Manchester City: "Estou pronto para um desafio maior". O jogador 'che' deixa claro que está pronto para dar esse salto.

- OFICIAL: Mou dá seu aval e Parrott está emprestado a Millwall. Ele jogará no campeonato na próxima temporada.

- Pellegrini teria pedido ao Betis três reforços urgentes. Luis Abram, o primeiro? Vélez pede 5 milhões para a sua transferência.

- Camavinga esperará pelo Real o quanto for preciso. O meio-campista do Rennes estaria disposto a esperar até 2021-22, se necessário.

- OFICIAL: Vélez recebe o empréstimo do atacante Cristian Tarragona. A equipe argentina confirmou sua transferência para a próxima temporada.

- Borussia rende e abaixa o preço de Sancho para o United. Claro, com condições que beneficiariam a equipe alemã.

- OFICIAL: Lille assina com Yilmaz. Osimhen, que partiu para o Napoli, já tem um substituto

- O Everton quer ajudar o Real Madrid na sua 'operação saída'. Sergio Reguilón, jogador do Real Madrid emprestado ao Sevilla na última temporada, entrou na mira de Carlo Ancelotti.

- Sergio Romero se reunirá com a diretoria do Manchester United para falar sobre o seu futuro. Poderá fazer as malas em breve.

- Após a troca Arthur-Pjanic... teremos Rakitic-Betancur? De acordo com a imprensa italiana, o Barcelona oferecerá o croata a Juventus, além de 30 milhões de euros.

- Umtiti se nega a sair do Barça. De acordo com o jornal 'Sport', não passa pela cabeça do francês abandonar o conjunto azulgrana.

- O Celtic será o novo destino de Hart? O goleiro, livre após deixar o Burnley, pode jogar na Escócia.

- A imprensa catalã informa que o Manchester City prepara uma ofensiva para tentar a contratação de Sergi Roberto. O Barça já conhece as intenções do conjunto britânico.

- Brahim é outro jogador 'merengue' qua ainda não sabe onde jogará na próxima temporada. O Getafe o enxerga como uma grande opção.

- O futuro de Lucas Vázquez está por um fio. O atacante já teria sido comunicado de que não tem espaço no Real Madrid. Buscará uma oferta interessante.

- O ex-jogador do Tottenham, Jan Vertonghen não descarta seguir jogando na Inglaterra após anunciar a sua saída do conjunto comandado por José Mourinho.

- O 'Corriere dello Sport' afirma que Borja Valero renovará o seu contrato com a Inter graças ao visto positivo do seu treinador Antonio Conte.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- A Juventus quer repetir com Higuaín a fórmula usada em 2015, quando transferiu Tevez para o Boca Juniors. O 'Pipita' poderia acabar no River Plate em troca de uma opção preferencial em relação a várias promessas do 'Milionário'.

- O Arsenal quer demonstrar que o projeto de Mikel Arteta é sério e está vasculhando o mercado. Um deles é Jack Grealish, jogador do Aston Villa no valor de 80 milhões de euros.

- Despedida do sonho do Real e Bayern: Upamecano, renovado até 2023. O RB ​​Leipzig anunciou o acordo alcançado para a renovação do craque francês.

- OFICIAL: O Napoli assina Victor Osimhen. O nigeriano, que vem para a equipe italiana procedente do Lille, se comprometeu com os de Gennaro Gattuso por cinco temporadas.