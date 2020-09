O mercado do mundo da bola de 21 de setembro

- Luis Henrique: multa rescisória e tempo de contrato no Botafogo. A expectativa é de que o jovem ponta se transforme na maior venda do Alvinegro em todos os tempos.

- A Roma quer Allegri no comando. O técnico, que não voltou ao mercado desde que deixou a Juventus, está na mira do time da capital italiana.

- Representante de Edinson Cavani entrou em contato com o Real Madrid para ofrecer o uruguaio, segundo o jornal 'Marca'. O centroavante está livre no mercado após encerrar seu vínculo com o PSG.

- Corinthians e Cazares chegaram a um acordo, que pode ser oficializado nas próximas horas. O Atlético Mineiro deve economizar R$ 2 milhões com a transferência do meia equatoriano.

- Sevilla confirma que recusou oferta do City por zagueiro. O Manchester City fez uma proposta de 60 milhões de euros para tentar contratar Jules Koundé.

- O Arsenal contratou o goleiro islandês Runarsson. O Arsenal confirmou a chegada de Alex Runarsson, de 25 anos, que chega após à Premier League deixar o Dijon.

- Barcelona anunciou nesta segunda-feira um acordo alcançado com o PAOK, da Grécia, para emprestar Moussa Wagué até o fim da temporada 2020-21.

- Prestes a deixar o Barcelona, Semedo não treinou nesta segunda-feira. O português está encaminhando sua transferência ao Wolverhampton Wanderers.

- O Chelsea ficará sem Declan Rice. O West Ham, de acordo com a imprensa inglesa, não tem a intenção de negociar o seu jogador.

- Arturo Vidal passou pelo reconhecimento médico na Inter. O chileno vive suas últimas horas como jogador do Barcelona.

- O Atlético de Madrid quer o empréstimo de Lucas Torreira. Segundo o 'AS', as negociações já foram iniciadas.

- Pellegrini fala sobre o futuro de Loren Morón. O técnico do Betis colocou um ponto final no assunto: "Nesse elenco, ninguém está sobrando".

- Hazard e Asensio, as esperanças merengues. O Real Madrid não vai contratar atacantes e o jornal 'Marca' aponta que o gol será responsabilidade dos dois.

- Bielsa quer Erick Pulgar. A imprensa italiana garante que o 'Loco' sonha com o chileno, que defende a Fiorentina, no Leeds United.

- Kepa, sentenciado. O Chelsea já procura um substituto: pagará 25 milhões de euros por Edouard Mendy do Rennes.

- O Marseille insiste em Luis Suárez, do Watford. Segundo 'L'Equipe', o conjunto francês pretende contratá-lo.

- O Milan marca seus dois próximos alvos. Anguissa (Fulham) e Ajer (Celtic) estão no radar do conjunto 'rossonero' para esta temporada.

- "James gostaria de jogar no Atlético". Juan Carlos Restrepo, o padrasto do colombiano, admitiu em declarações ao 'El Larguero' que o meia esteve perto do conjunto 'rojiblanco', uma opção que não descarta no futuro.

- Riqui Puig quer ficar. Apesar de Koeman ter dito que não conta com ele, o jovem gostaria de continuar no Barça e tentar convencer o holandês.

- O Bayer Leverkusen é outro pretendente para Arias. Segundo 'Kicker', o clube alemão acompanha de perto os passos do jogador.

- Jovic, superado por dois jovens da base e na porta de saída. O sérvio não teve minutos contra a Real Sociedad e os rumores apontam para um empréstimo.

Estes foram os principais movimentos do domingo:

- Segundo 'La Gazzetta dello Sport', a Juventus teria informado a Luis Suárez que não irá contratá-lo. Os 'bianconeri' tentarão Dzeko.

- Moussa Wagué está a ponto de deixar o Barcelona. De acordo com a imprensa grega, o jogador poderá ser emprestado ao PAOK com uma opção de compra.

- Jesse Lingard, que está marcado entre os possíveis jogadores que sairão do Manchester United, agrada ao Tottenham, segundo 'Daily Star'. Mourinho veria com bons olhos a chegada do inglês, que dividiria vestiário com Bale e Reguilón.

- O Rennes fez contatos por Todibo, zagueiro francês que está na lista de dispensas do Barcelona.