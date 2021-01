O vai e vem do mercado da bola - 17 de janeiro de 2021

- David Moyes falou sobre as supostas ofertas recebidas por Declan Rice. O treinador escocês negou que eles existissem.

- Milik, a um passo de reforçar o Olympique de Marseille. O próprio Napoli confirmou.

- Köln anuncia a rescisão do contrato de Frederik Sorensen. O zagueiro dinamarquês ainda tinha mais seis meses de vínculo com o clube alemão.

- Ramon Azeez pode deixar Granada em breve. Diego Martínez, treinador, garantiu que seu jogador pediu para sair no mercado de inverno. OSabadell, seu grande pretendente.

- Duncan, da Fiorentina ao Cagliari. Ele sai emprestado com uma opção de compra avaliada em 15 milhões de euros no final desta temporada.

- Özil já está a um passo do Fenerabhçe. O clube de Istambul registrou o alemão na Bolsa de Valores da Turquia, uma etapa preliminar e essencial para oficializar sua transferência.

- Cagliari obtém empréstimo do meio-campista ganês Alfred Duncan até o final da temporada por um milhão de euros, com opção de compra por 15 'quilos'.

- O Shanghai SIPG contratou o defesa-central croata Ante Majstorovic em troca de cerca de 3,3 milhões de euros. O jogador assina por duas temporadas.

- O PSG pensa em lutar por Dele Alli até o último dia do mercado. Os franceses querem convencer o Tottenham a emprestar o meia até o final da temporada.

- O City se prepara para a janela de verão. Afirmam na Inglaterra que Pep Guardiola terá a disposição cerca de 250 milhões de euros para investir em um atacante, um lateral-esquerdo e uma meia.

- O Spartk Moscou oficializou a chegada do volante Jorrit Hendrix, que estava na mira de equipes como o Eibar.

- Mario Mandzukic está bem perto de voltar ao futebol italiano. O Milan pretende fazer uma oferta de seis meses ao croata.

- O Eibar empresta Olabe ao Tondela. O jogador já foi integrado ao seu novo clube.

- As lesões podem atrapalhar o futuro de Sergio Ramos? PSG e United estão interessados, mas o capitão já se lesionou três vezes. Sua renovção com o Real continua estagnada.

- O Cagliari confirmou nesse domingo o empréstimo de Alfred Duncan. O jogador deixa e Fiorentina com destino ao Cagliari até o final da temporada.

- A Premier coloca os olhos em Diagne. O atacante do Galatasaray entrou no radar do West Bromwich Albion.

- O City estuda a renovação de Agüero, mas com uma condição. Se quiser continuar, terá que aceitar receber a metade...

- Özil se despedirá do Arsenal nesse domingo. Irá até as instalações do clube para se despedir dos seus companheiros. O Fenerbahçe o espera.

- O Atlético encerra a sua participação no mercado. Após a chegada de Moussa Dembélé e as saídas de Diego Costa e Manu Sánchez, o Atlético de Madrid completa a sua atuação na janela atual.

- O Bayern de Munique trabalha duro nos bastidores para garantir a renovação de peças importantes como Leon Goretzka e Jamal Musiala,

- O West Ham está disposto a investir pesado na atual janela na contratação de Morgan Sanson, jogador do Olympique de Marsella.

- A Inter atrasa o pagamento ao Real Madrid por Achraf devido a crise. A Inter de Milão, com sérios problemas financeiros, se viu obrigada a adiar o pagamento da primeira parcela de Achraf ao Real.

- O Benfica renova com a sua jovem promessa: Rafael Rodrigues. O jogador de apenas 18 anos assinou o seu novo contrato com o conjunto encarnado.

- O West Brom se interessa por Okay Yokuslu. O turco não é titular na equipe de Eduardo Coudet e poderia aproveitar a janela para tentar a sorte na Premier League.

- O RB Leipzig empresta Eric Martel ao Austria Viena. Eric Martal, zagueiro da Seleção Alemã Sub-19, chega ao Austria Viena por empréstimo até o dia 30 de junho de 2022.

- Mourinho quer reencontrar Di María. O contrato de Ángel Di María com o PSG termina nesse verão e de acordo com o jornal 'Express', José Mourinho quer voltar a trabalhar com o argentino.

Os principais movimentos do sábado:

- Rafinha pode voltar ao Schalke 04, onde passou cinco anos de sua carreira. O lateral brasileiro joga pelo Olympiacos e gostaria de ver o seu regresso à Bundesliga.

- A imprensa italiana vê Torreira na Serie A. Segundo 'La Nazione', a Fiorentina se reunirá na próxima semana para falar sobre o possível futuro 'viola' do uruguaio.

- Um post no Instagram com o brasão do Fenerbahçe e o nome de Özil. O primo do jogador do Arsenal fez isso para deixar claro onde o alemão vai jogar.

- O Liverpool pensa em Maksimovic. Apesar de Ben White ser o grande favorito para a zaga, o seu alto preço dificulta a operação. Assim, os 'reds' procuram alternativas como Nikola Maksimovic, que encerra o seu contrato com o Napoli.