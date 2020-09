O mercado do mundo da bola de 12 de setembro

- Gareth Bale poderia ir ao Manchester United. É a alternativa, por meio de empréstimo, no caso de que Jadon Sancho ficasse no Borussia Dortmund.

- O goleiro Emiliano Martínez está prestes a trocar de time. Segundo 'Sky Sports', ele deve assinar um contrato com o Aston Villa, que tem acordo com o Arsenal.

- Segundo a imprensa italiana, Arturo Vidal deve assinar com a Inter de Milão na próxima semana e tem exames médicos marcados para a segunda-feira.

- O Milan anunciou a compra de Ante Rebic. O croata assinou contrato válido até 2025 e se desvincula de forma definitiva do Eintracht de Frankfurt.

- Sporting e Sevilha fecharam, neste sábado, a transferência de Marcos Acuña. O argentino custou 10,5 milhões de euros para os espanhóis, segundo 'A Bola'.

- Kevin Rodrigues foi anunciado pelo Eibar em empréstimo acertado junto à Real Sociedad.

- O Besiktas quer buscar Zé Luís no Porto. Segundo o jornal 'A Bola', os turcos fizeram proposta por um empréstimo no valor de 1,75 milhões de euros. Valencia e Celta de Vigo também estão interessados.

- Inter empresta Natanael ao Atlético-GO. O lateral-esquerdo chega ao Dragão com contrato válido até o final do Brasileirão.

- Touré segue sem clube e 'se oferece' à Serie A . Depois de recusar as investidas brasileiras, o voltante ainda não tem onde jogar, mas descarta encerrar a carreira agora.

- Os Wolves oferecem 24 milhões por Corona. O mais novo alvo dos Wolves é o mexicano 'Tecatito' Corona, jogador do Porto.

- Makaridze é o novo goleiro do Almería. O jogador assinou contrato de duas temporadas após chegar de graça procedente do Vitória de Setúbal.

- OFICIAL: Estrela dos EUA, Alex Morgan assina com o Tottenham. A atacante da seleção dos Estados Unidos foi emprestada pelo Orlando Pride para atuar com os ingleses até o fim desta temporada.

- A Inter aperta por Kanté...e pergunta por Marcos Alonso. De acordo com o jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', Antonio Conte quer pescar na sua antiga casa.

- Rafinha, outro sentenciado por Koeman. O brasileiro não entrou na lista de relacionados do Barcelona para o amistoso e deve abandonar o clube.

- Marcelo escutará ofertas para sair do Real Madrid, segundo informações do 'Esporte Interativo'.

- O Manchester City já negocia com Upamecano. De acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', o jogador do RB Leipzig é o alvo número um de Pep Guardiola.

- Yannick Umtiti quebra o silêncio. O irmão e representante do jogador do Barcelona não negou uma possível saída do clube catalão: "Quer ficar, mas é preciso buscar alternativas".

- Koeman deixa Luis Suárez e Arturo Vidal de fora! Ambos não participarão do primeiro amistoso da temporada e estão mais fora do que dentro do Camp Nou.

- O Watford colocou Deulofeu a venda, assim confirmou o diretor esportivo: "Não tem sentido segurá-lo e a ideia é vendê-lo".

- Tatarusanu é o mais novo reforço do Milan. Embora o clube italiano não tenha confirmado, o Lyon garantiu a operação que custou 500 mil euros.

- Arturo Vidal está cada vez mais longe do Barcelona. O chileno espera viajar nesse sábado para Milão e acertar a sua contratação pela Inter.

- As opções de Reguilón: Sevilla ou United. O lateral deve escolher entre continuar no seu país ou tentar a sorte na Inglaterra.

- Casemiro outra vez sem substituto. O Real Madrid não irá ao mercado e o brasileiro continua sem ter um substituto natural.

- O Barça coloca os olhos em Koundé, que também está na mira do Real Madrid. Segundo 'MD', o nome do zagueiro do Sevilla está na agenda de gigantes.

- Mannone aterriza no Mônaco. O goleiro italiano troca o Reading pelo conjunto do Principado.

- Alex Morgan pode ser emprestada ao Tottenham. A norte-americada está a um passo de jogar na Premier League Feminina.

- O Corinthians demite Tiago Nunes. O time paulista anunciou a saída do treinador após a derrota para o Palmeiras por 0-2.

- Willian José, tem muitas dúvidas sobre o seu futuro. O brasileiro, que está se recuperando do coronavírus, ainda não sabe se continuará na Real Sociedad.

- "Messi precisava de um profissional ao seu lado para deixar o Barcelona, não o seu pai". Hernán Crespo falou sobre a polêmica envolvendo Leo e o Barça.

- A Inter pede ao PSG 60 milhões pelo substituto de Thiago Silva. O conjunto liderado com Conte não quer liberar Skriniar a qualquer preço aos franceses.

Estes foram os principais movimentos da sexta-feira:

- O Real Madrid, que não fará nenhum grande movimento neste mercado, já anseia por 2021. O jornal 'AS' destaca que o clube tem três prioridades para contratar daqui a um ano: Camavinga, Mbappé e Upamecano.

- Alessandro Florenzi é o novo reforço do PSG. O Paris Saint-Germain confirmou a contratação do lateral-direito, que chega procedente da Roma.

- "Quero e preciso de um atacante". Dois dias antes da estreia do Tottenham na Premier League, José Mourinho falou sobre os reforços desejados.

- A imprensa italiana afirma que Diego Godín não está nos planos da Inter de Antonio Conte e que o acordo para a sua transferência para o Cagliari está muito perto de ser concluído.