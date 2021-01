Conmebol faz duelo Palmeiras x Santos para definir cor do Maracanã

O Maracanã não poderá receber as torcidas de Palmeiras e Santos na grande final da Libertadores, mas a Conmebol preparou uma ação para agitar os torcedores dos dois times. Em uma "batalha virtual" nas redes sociais, palmeirenses e santistas poderão iluminar o estádio com as cores de seus respectivos clubes.

Entre as 19h e 00h desta sexta-feira (29), será realizada uma batalha de hashtags entre as equipes finalistas. Para participar, basta publicar #LuzesEternas e a hashtag de um dos times (#Palmeiras ou #Santos) no Twitter, Facebbok ou Instagram. Quanto mais publicações para o time Alviverde, mais luzes verdes serão acessas no Maracanã. Luzes azuis representarão o time santista.

Torcedores e curiosos poderão acompanhar em tempo real quem está vencendo, através de fotos e vídeos que serão publicados nos canais da Conmebol nas redes sociais.

Por que a cor do Santos será azul na batalha Luzes Eternas?

Se a Conmebol optasse por utilizar a cor branca para o Alvinegro Praiano, o Maracanã ficaria verde e branco, justamente as cores do rival Palmeiras. Não sendo possível iluminar com a cor preta, a entidade optou pela cor azul, que faz parte da história do Santos.

Um dos primeiros uniformes do clube do litoral paulista foi azul. No entanto, a cor foi abandonada pouco depois pela difícil confecção do uniforme. Então, o Santos adotou o já tradicional branco e preto.

Recentemente, o azul voltou a figurar nas camisas santistas. Em 2012, o Santos fez um terceiro uniforme nesta cor e a popularidade foi enorme. Desde então, vários modelos azuis foram criados, alternando tons mais claros e mais escuros.

Embora o atual terceiro uniforme do Santos seja azul, a Conembol já definiu que a equipe entrará em campo na final da Libertadores com a camisas listradas em branco e preto, calções pretos e meias brancas. O Palmeiras utilizará seu primeiro uniforme: camisas e meias verdes, com calções brancos.

Confira outras notícias sobre a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras

- Libertadores: prováveis escalações de Palmeiras e Santos

- Neymar manda mensagem de apoio ao Santos na Libertadores

- Santos realiza penúltimo treino antes da grande final na Libertadores

- Bastidores da viagem do Santos ao Rio para final da Libertadores

- Para quem Neymar vai torcer na final da Libertadores?

- 4 joias do Palmeiras que podem brilhar na final da Libertadores

- O que o Big Fone, do BBB, tem a ver com a final da Libertadores?

- Bolsonaro vai entregar a taça da Libertadores?

- Quem será o melhor jogador da Libertadores?

- Santos faz o primeiro treino no Rio para final da Libertadores

- O caminho do Palmeiras até a final da Libertadores

- Santos viveu dias de apreensão com testes de Covid-19

- Kaio Jorge projeta decisão da Libertadores:

- 'Top 5 'clubes brasileiros finalistas da Libertadores

- Santos na Libertadores: maiores artilheiros, goleadas e informações históricas

- Santos fecha pareceria com "Fortnite" para final da Libertadores

- Pelé manda mensagem de apoio ao Santos para final da Libertadores

- Libertadores: dois técnicos e duas histórias em uma final